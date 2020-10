Tijdelijke opvang COA in Haren nagenoeg gereed voor eerste gasten

Door: Redactie

Dagblad van het Noorden heeft een bezoek gebracht aan het voormalige Nesciohotel aan de Emmalaan in Haren, met name aan de achterste toren, waar binnenkort mogelijk besmette asielzoekers worden ondergebracht.

De krant meldt dat het meubilair in de hotelkamers is vervangen door standaard (sober) meubilair van de COA. Bed, bureau en twee stoelen. Waar wenselijk uit te breiden met één extra bed. Om de drang naar buiten te beteugelen is het gebouw voorzien van Wifi, zodat de gasten contact kunnen houden met de buitenwereld. Maaltijden worden op de kamers verstrekt en daar kunnen ze in een magnetron worden opgewarmd. Joep Abbing is manager van deze Covid-opvang en er komen 25 mensen van de COA werken om alles in goede banen te leiden. Volgens Abbing worden er hekken rond dit gedeelte van het hotel geplaatst en zal de COA erop toezien dat mensen het terrein niet verlaten. Boodschappen kunnen de gasten alleen doen via de COA. Voor een luchtje scheppen en het roken van een sigaret is ruimte gecreëerd op speciale balkons. Gemeenschappelijke ruimtes zijn er niet om extra besmettingen te vermijden.

Volgens Jacqueline Engbers van de COA worden asielzoekers met Covid-19 in principe opgevangen in hun eigen AZC’s, maar als dat echt niet mogelijk is worden ze gedurende enkele weken ondergebracht in de tijdelijke opvang in Haren. Volgens de krant is de onrust bij omwonenden afgenomen na een informatiebijeenkomst. De verbouwing en aanpassingen in het hotel zijn nagenoeg afgerond, de eerste gasten worden binnenkort verwacht. Er is plaats voor maximaal honderd mensen.