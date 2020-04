Tuinconcert Gerard Uilenberg bij Huize Westerholm

Door: Redactie

Hij is zeer slechtziend, maar oh zo actief: Gerard Uilenberg uit Haren. In betere tijden was hij verslaggever van Haren FM en later OOG radio. Voorts is hij actief in het dienstencentrum van Cosis aan de Torenlaan. Bovendien kan Uilenberg goed zingen. Dat bracht medewerkers van Huize Westerholm op het idee om hem uit te nodigen voor een zonnig tuinconcert op Koningsdag.

Maandag om 16.00 uur zaten de bewoners op de eerste rang in de tuin en kon Gerard beginnen. Bekende (Nederlandse) liedjes verhoogden de zomerse feeststemming.

Foto: C. van der Vlugt