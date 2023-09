Tweede ronde voor oud-winkelier: Hij is het vak nog niet verleerd

Door: Redactie

Vanaf 1982 werkte Reg van Waesberge in de schoenenzaak van zijn vader, die hij in 1999 overnam. Met 35 jaar ervaring in dit werk moest hij zijn winkel aan de Rijksstraatweg in 2017 met pijn in het hart sluiten. Maar sinds 1 november is hij helemaal terug aan het front: 61 jaar jong en met dezelfde passie als vroeger. Hij werkt nu bij Ziengs.

Bank

Het was een hard gelag toen de Deutsche Bank hem (en veel andere winkeliers) niet meer als klant wilde. Het betekende namelijk het einde van zijn winkel. “Dan ben je 56 en moet je weer gaan solliciteren”, zegt Reg. “Dan moet je weer op zoek naar werk, maar ik ben niet het type dat dan gaat piekeren. Ik ben sollicitatiebrieven gaan schrijven, maar kreeg veel afwijzingen. Officieel had dat niets te maken met mijn leeftijd, maar toch…Bij één schoenenbedrijf kreeg ik als argument: geen ervaring in het vak, woont te ver van Groningen en is niet voldoende beschikbaar voor werk. Ja, toen heb ik wel even gevraagd wat erachter zat, maar antwoorden kreeg ik niet.”

Winkelman

Het vlotte niet erg, maar hij heeft de moed nooit verloren. Reg: “Mijn vader heeft mij geleerd: ‘het loopt zoals het lopen moet’. Zo zie ik het inmiddels ook.” Het wachten werd beloond, want in februari vorig jaar nam winkelketen Ziengs Schoenen contact op met de ‘oude rot’ in het vak. Reg: “Ik had ze op een bedrijvenbeurs gesproken en een kaartje ingevuld, dat ik wel wilde solliciteren. Ze hadden voor mij een functie als manager in gedachten, maar dat wilde ik niet. Ik ben nu eenmaal een winkelman en wilde vooral weer met klanten gaan werken. Binnen een paar dagen was het rond.”

Jonge collega’s

In februari kon Reg van Waesberge eindelijk weer schoenen gaan verkopen en hij merkte dat hij in vijf jaar het vak nog niet verleerd was. “Ik heb gelukkig nog genoeg kennis van schoenen om dit werk te kunnen doen en soms kan ik mijn collega’s ook nog wel iets vertellen wat ze nog niet wisten. Het is erg fijn om met jonge mensen samen te werken, de sfeer is hier erg goed. Ik werk hier met veel plezier.”

Mooi verhaal eigenlijk, waarin blijkt dat bij sommige bedrijven juist wordt gewaardeerd dat je niet meer piepjong bent en veel ervaring hebt.