Actueel: Uitbraak Corona in De Dilgt te Haren

Door: Redactie

Zondagochtend is bekend geworden dat in De Dilgt te Haren sprake is van een uitbraak van het Coronavirus.

Op de afdelingen 1 en 2 waar mensen met dementie wonen zijn negen bewoners positief getest. Ook vijf medewerkers hebben Corona.

Bij ZINN zijn onmiddellijk alle protocollen en procedures in werking getreden. Medewerkers en bewoners, ook van een andere afdelingen voor mensen met dementie in hetzelfde gebouw worden getest. Per direct zijn alle afdelingen in het hoofdgebouw voor mensen met dementie (1 t/m 8) gesloten. Dit geldt niet voor De Cirkel dat elders op het terrein staat.

Eventuele updates leest u hier.

Update 14.00 uur: de bron van de besmetting is nog niet duidelijk. Op de genoemde afdelingen zijn de zwaarste beschermende middelen ingezet bij het verplegend personeel.

Update 14.00 u: slechts 1 van de besmette bewoners ondervindt merkbare klachten. Bij de besmette medewerkers ondervindt niemand ernstige klachten tot op dit moment.

Foto: Martin Nuver 112 Groningen/Haren de Krant