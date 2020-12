Uitslag stemronde Groene Parel

Door: Redactie

Het publiek heeft het project De Koolmees van Zorgboerderij de Mikkelhorst gekozen als het leukste project en daarmee verdient het plan een bijdrage van 3.000 euro van de gemeente.

Het plan is de productie van 200 vogelhuisjes voor koolmezen, die door heel Haren worden opgehangen in de strijd tegen de eigenprocessierups. Kijk voor de gehele uitslag op www.stemvan.groningen.nl In het project Groene Parel riep de gemeente inwoners van het gebied Haren op om met ideeën te komen die de leefbaarheid kunnen verbeteren. Voor de beste plannen was opgeteld 35.000 euro beschikbaar.