Positief Coronanieuws: UMCG staat borg voor goede zorg

Het UMCG zet de komende drie maanden alles op alles om zoveel mogelijk patiënten met Covid-19 op te vangen en tegelijkertijd de noodzakelijke zorg onverminderd door te laten gaan. In totaal schaalt de Intensive Care op naar 112 bedden, een verdrievoudiging van het normale aantal. Op de verpleegafdelingen is plek voor maximaal 192 patiënten met Covid-19. Om dit alles te realiseren, vraagt het UMCG de komende drie maanden extra inzet van zijn artsen en verpleegkundigen.

Henk Snapper, vicevoorzitter van de raad van bestuur: ’De afgelopen weken is er enorm veel werk verricht om ons voor te bereiden op de grote stroom patiënten met Covid-19 die op ons af komt. In korte tijd zijn ongekende inspanningen geleverd om beddenhuizen leeg te maken, een nieuwe Corona polikliniek in te richten en de IC-capaciteit te verdrievoudigen. Maar dat was pas het begin. We gaan hier in het Noorden en in het UMCG een nieuwe fase in, waarin we opnieuw veel van onze mensen moeten vragen.’

Pieken over een langere periode

Om alle noodzakelijke zorg en de zorg voor de patiënten met het nieuwe coronavirus mogelijk te maken, geldt de komende drie maanden dat artsen en verpleegkundigen ook op andere afdelingen kunnen worden ingezet. Veel collega’s draaien extra en langere diensten. Henk Snapper: ‘Als raad van bestuur beseffen we dat we het uiterste van onze medewerkers vragen. Ze moeten over een langere periode pieken en dat is ontzettend zwaar. Maar alleen op deze manier kunnen we deze crisis het hoofd bieden.’

Noodzakelijke zorg gaat onverminderd door

Naast de enorme capaciteit die wordt ingezet op het bestrijden van het coronavirus, blijft de noodzakelijke en acute zorg doorgaan. Het UMCG zal zich daarbij concentreren op de zorg die alleen in het UMCG kan plaatsvinden. Er wordt daarin nauw en goed samengewerkt met alle zorgaanbieders in de regio zodat iedere patiënt die snel gezien en geholpen moet worden, ook in deze crisistijd de zorg krijgt die nodig is. Voor het UMCG betekent het dat noodzakelijke afspraken op de polikliniek doorgaan of telefonisch plaatsvinden. Ook zijn er patiënten die wachten op een onderzoek of behandeling in het UMCG. Ze kampen met klachten en maken zich zorgen. Het UMCG blijft zich onverminderd inzetten voor deze patiënten. Alle medische afdelingen kijken welke zorg echt op korte termijn moeten plaatsvinden, en welke zorg uitgesteld kan worden. Patiënten worden hierover geïnformeerd door hun behandelend arts en kunnen daar ook terecht als ze vragen hebben over hun afspraak of behandeling.

Henk Snapper: ‘Dat zijn moeilijke en soms ingrijpende keuzes want dat betekent dat sommigen patiënten langer op hun onderzoek of behandeling moeten wachten. We moeten die keuzes maken om patiënten die dringend zorg nodig hebben, die zorg te kunnen bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om patiënten die kanker hebben, een transplantatie nodig hebben of een ernstig ongeval hebben gehad. Daar houden we plaats voor vrij op de poliklinieken, operatiekamers, verpleegafdelingen en intensive care. Iedere dag bekijken we wie er op korte termijn zorg nodig heeft en hoe we die zorg kunnen bieden.’