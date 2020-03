UMCG start groot onderzoek naar ‘triggers’ coronavirus

Nieuws:

Door: Redactie

Deze week start in Noord-Nederland een grootschalig onderzoek naar de risicofactoren voor het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2. Ruim 135.000 noorderlingen (die al meedoen aan het Lifelines onderzoek) krijgen hiervoor de komende tijd wekelijks een vragenlijst toegestuurd. Hun antwoorden worden gekoppeld aan data van biobank Lifelines om zowel erfelijke als omgevingsfactoren op te sporen die mede bepalen of iemand ernstig ziek wordt van het coronavirus of juist milde klachten ontwikkelt.

Genetisch bepaald?

De wekelijkse vragenlijsten worden verstuurd naar deelnemers van de onderzoeksprogramma’s Lifelines en NEXT. Hun antwoorden worden gecombineerd met eerder verzamelde data, waaronder ook genetische informatie. Hoofdonderzoeker prof. dr. Lude Franke, Hoogleraar Genetica licht toe: “Met dit onderzoek willen we zien of er verschillen in het DNA te vinden zijn tussen mensen die ernstig ziek zijn geworden door het coronavirus en mensen die milde symptomen hebben gehad.”

Invloed op mentale gezondheid

Tevens wordt met dit onderzoek onderzocht in hoeverre het coronavirus invloed heeft op het welzijn en welbevinden van de noorderlingen. Worden mensen somber of angstig? Heeft dit effect op hun eetgedrag en gezondheid? Hoe raakt het hun dagelijkse leven, waaronder het werk? En wat voor effecten gaat dit op de langere termijn hebben?



Verspreiding in kaart

Dankzij dit onderzoek wordt ook in kaart gebracht hoe de verspreiding van het coronavirus over de komende maanden in de drie noordelijke provincies verloopt. Deze kennis kan helpen om in de toekomst bij andere infectieziekten nauwkeuriger te kunnen voorspellen wat er zal gebeuren.

Noord-Nederland bundelt haar krachten

Het Lifelines corona-onderzoek is een gezamenlijk initiatief van het UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Aletta Jacobs School of Public Health en Lifelines. Het wordt mede mogelijk gemaakt door de Universiteit van het Noorden, een collectief van noordelijke kennisinstellingen. Lifelines-bestuurder Bert-Jan Souman: “Het is bijzonder om te zien wat we gezamenlijk op zo’n korte termijn hebben georganiseerd. We bundelen onze krachten om de kennis over het coronavirus te vergroten en met wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan onze maatschappij.”

Deelname voor Lifelines-deelnemers

Alleen deelnemers aan de onderzoeksprogramma’s Lifelines en Lifelines NEXT worden uitgenodigd voor dit onderzoek. Ze ontvangen de uitnodiging per e-mail. Meer informatie is te vinden op www.lifelines.nl/covid19.