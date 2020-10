Van detaillist naar machinist. De winkelier werd treinbestuurder.

Nieuws:

Door: Redactie

Met vaste hand zet Gert Nienhuis tegen 5.00 uur in de ochtend zijn trein in beweging. Hij werkt voor Arriva en bestuurt treinen op het noordelijke spoorwegnetwerk tussen (globaal) Leeuwarden, Roodeschool, Veendam en Weener (D). Het is zijn tweede carrière, uit nood geboren, maar toch ook een jongensdroom die werkelijkheid is geworden.

In 2018 sloten Nienhuis en zijn vader de winkeldeur van Flora & Fauna in Glimmen voor de laatste keer. De dorpswinkel had geen toekomst meer. Er stonden investeringen op stapel en de omzetten liepen terug. In die periode moest Gert terugdenken aan een oude droom: treinmachinist worden.

