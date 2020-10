Vanaf 2 november werkzaamheden op fietspad Onnen

Nieuws:

Vanaf maandag 2 november tot en met vrijdag 13 november maakt een aannemer groeiplaatsen voor de nieuw te planten bomen langs het fietspad tussen Onnen en Noordlaren. De grond wordt gevuld met bomenlava, dit geeft de bomen mogelijkheid goed te wortelen en te groeien. Door het gebruik van lava kunnen we de bomen duurzaam laten groeien en voorkomen we eventuele wortelopdruk in het fietspad.

De aannemer start de werkzaamheden met het openbreken van het fietspad. Er wordt per locatie gewerkt. Dit geeft plaatselijk enige overlast. Verkeer wordt omgeleid door borden langs de werkzaamheden. Elke plantlocatie wordt zo afgewerkt dat er ’s avonds veilig gefietst kan worden over tijdelijke rijplaten. Nadat alle groeiplaatsen klaar zijn, wordt het fietspad in één keer geasfalteerd.

Na alle werkzaamheden worden 16 eiken met een leeftijd van 15 jaar geplant. Het is afhankelijk van het weer wanneer dit gaat gebeuren. Al het blad moet er zijn afgevallen voordat een boom gerooid en verplant kan worden. De boomspiegels worden vervolgens ingezaaid met een bloemenmengsel dat aantrekkelijk is voor de vijanden van de eikenprocessierups. De bomen krijgen een behandeling met een knoflookexact ter voorkoming van aantasting door de eikenspintkever. Een eikenspintkever is een kever die vooral jonge bomen aantast, gangetjes vreet in de boom en de boom hierdoor als het ware ‘perforeert’. De boom kan hier uiteindelijk aan bezwijken. Het knoflookexact zorgt ervoor dat de bomen onaantrekkelijk worden voor de eikenspintkever.