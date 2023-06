Vandaag Grote Hortusdag

Nieuws:

Wie nog geen andere plannen heeft vandaag zou kunnen overwegen om naar de Hortus te gaan. Daar organiseert de Vereniging Vrienden van de Hortus De Grote Hortus Dag. Een open dag in de Hortus Haren met gratis toegang.

Er is vandaag van alles te beleven in de Hortus: meedenken over de toekomst van de Hortus, leren van de natuur, inspirerende sprekers, rondleidingen, tips voor je eigen tuinonderhoud, de Beeldententoonstelling, een bijzondere theeceremonie en een mini-expeditie om de Hortus echt te leren kennen. En er zijn dichters, verhalenvertellers, een fotowedstrijd, een duurzame markt en inspirerende muziek.

Dit jaar is de gemeente Groningen eigenaar geworden van de Hortus en de Biotoop. De gemeente gaat voor het hele gebied een Gebiedsvisie opstellen. De Vrienden van de Hortus willen zoveel mogelijk Groningers en belangstellenden buiten Groningen de gelegenheid bieden om deze groene Groningse hotspot te ervaren en mee te denken over de toekomst van de Hortus. De uitkomsten van de dag zullen worden gepresenteerd aan het college en de gemeenteraad van Groningen.

Bezoekers van de open dag worden uitgenodigd te reageren op de toekomstvisie van de Vrienden aan de hand van vijf thema’s: Inspireren, Beschermen, Ontspannen, Leren en Verzilveren. Wat is passend in de Hortus, wat niet? Wat ontbreekt er? Hoe kan de Hortus bijdragen aan de grote uit dagingen van de gemeente Groningen op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit, klimaat adaptatie en de eiwittransitie? Kan het Natuurmuseum van Klaas Nanninga een plek krijgen in de Hortus? Hoe beschermen we de botanische, ecologische en culturele waarde van de Laarman tuin? Hoe herstellen we de betoverende pracht en charme van de unieke Chinese Tuin, een geschenk van de gemeente Shanghai aan de gemeente Groningen?

De vijf thema’s komen tot leven door goede gesprekken, rondleidingen, mini-expedities, een thee ceremonie, inspirerende muziek, proeven, gedichten, verhalenvertellers, tai chi, mindfulness en lezingen. Op 10 juni is van 10 tot 17 uur in de hele tuin van alles te beleven voor jong en oud. De toegang is gratis. Op de website www.degrotehortusdag.nl staat informatie over het programma. Wethouder Kirsten de Wrede opent De Grote Hortus Dag, gevolgd door een lezing van Roelke Posthumus, biologe, schrijver van natuurboeken, management coach en oud-directeur van het Groninger Natuurmuseum.