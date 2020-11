Vanguard deed fotoshoot op spoorbrug Glimmen

Door: Redactie

De redactie kreeg verschillende meldingen over de nieuwe TV-commercials van het bekende merk Vanguard (jeans). Kijkers meenden de locatie te herkennen als de spoorbrug in Glimmen en daarin hadden ze helemaal gelijk.

Bij nadere bestudering is zelfs de tent te zien die door de aannemer is geplaatst wegens de langdurige onderhoudsbeurt van de honderd jaar oude brug. In vaktermen heet dit een ‘vakwerkligger’ te zijn met twee overspanningen en vier bakstenen middenpijlers (bron: dvhn). Deze werd in 1920 gebouwd om Onnen en Glimmen weer met elkaar te verbinden. Door de aanleg van de spoorlijn rond 1870 waren die dorpen van elkaar gescheiden. De brug wordt veel bezocht door ouders met jonge kinderen, omdat het spectaculair is om de trein vlak onder je door te zien rijden. Er wordt gezwaaid naar machinisten en als je gelukt hebt wordt er als groet even getyphoneerd.

foto: Still uit de campagne van het jeansmerk Vanguard