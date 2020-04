Verdachte ontucht woont weer in Haren, zaak nog niet voor rechter geweest

Nieuws:

Door: Redactie

De 58-jarige man die in november is aangehouden wegens vermeende ontuchtige handelingen met leerlingen van de Peter Petersenschool is weer thuis in Haren.

Zijn voorlopige hechtenis was op 29 november opgeheven onder strikte voorwaarden. Eén van die voorwaarden was een gebiedsverbod in Haren, waar hij woont. Door de Coronacrisis is het nog steeds niet gekomen tot een behandeling van de zaak. De advocaat van de verdachte heeft om die reden bij de Raadkamer van de rechtbank gevraagd om het aanpassen van de voorwaarden. Nu de verdachte weer thuis woont, is kennelijk het gebiedsverbod opgeheven. Melanie Kompier van het OM: “Wat er in de Raadkamer wordt besproken is vertrouwelijk, dus daar kan ik niets over vertellen. Maar als een gebiedsverbod wordt opgeheven zijn er waarschijnlijk weer andere voorwaarden aan toegevoegd, zodat zo iemand in beeld blijft van de reclassering.” Kompier zegt dat natuurlijk door de rechter wordt bekeken of terugkeer naar huis ook veilig is. Volgens haar zijn de betrokken ouders van de kinderen ingelicht over deze ontwikkeling. De verdachte was geen personeelslid van de Harense school, maar als freelance verhalenverteller actief op meerdere scholen in de regio.