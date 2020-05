Vermoedelijk twee gewonden bij Pattje Shipyards

Door: Redactie

Maandag rond 10.20 uur zijn de hulpdiensten uitgerukt naar Pattje Shipyards in Waterhuizen. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk.

Onze verslaggever ziet rook aan boord van een schip, waar de brandweer aan het blussen lijkt met schuimblussers. Vermoedelijk zijn er twee gewonden, die zijn meegenomen naar het ziekenhuis.

Indien meer informatie bekend wordt, melden we dat hier.

Foto’s: J.Lameris 112 Groningen/ Haren de Krant