Vernieuwde Aldi wordt feestelijk geopend 8 november

Door: Redactie

Op vrijdagochtend 8 november wordt om 8:00 uur de vernieuwde ALDI-vestiging aan de Jachtlaan 2 in Haren feestelijk geopend door filiaalleider Ferdinand Hoogers. Het team kijkt er naar uit om in het nieuwe filiaal aan de slag te gaan en de klanten te verwelkomen.

De vernieuwde winkel is ruim 600 vierkante meter groot en is ingericht volgens de meest recente winkelformule, waarbij meer focus ligt op vers. Verse producten als groente, fruit, vis en vlees liggen vooraan in de winkel. Bovendien komt de geur van ovenvers brood je meteen bij binnenkomst tegemoet.

De eerste 400 klanten krijgen bij minimale besteding van €20 een een altijd-prijs kraskaart. Die geeft, naast de hoofdprijs van 250 euro aan ALDI-cadeaucheques, kans op prijzen als een Smart TV en een Magnetron. Voor elke klant ligt er, zolang de voorraad strekt, een gratis ALDI-boodschappentas klaar.

Voorts staat er een foodtruck op het terrein waar gratis gerechtjes met ALDI-producten te proeven zijn.

Openingstijden en parkeren

De vernieuwde ALDI aan de Jachtlaan 2 beschikt over 70 eigen parkeerplaatsen. De openingstijden zijn op maandag tot en met zaterdag van 8:00 tot 20:00 en op zondag van 12:00 tot 18:00 uur.