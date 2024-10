Inloopbijeenkomst Raadhuisplein: voorzichtige complimenten. Ook: kritiek.

Door: Redactie

Maandag 21 oktober waren delegaties van de gemeente Groningen én projectontwikkelaar Explorius aanwezig in de hal van het gemeentehuis om hun plannen aan het publiek te tonen. De gemeente laat bureau Laos uit Haren werken aan een groene invulling van het Raadhuisplein (en een deel van het dorpscentrum) en Explorius gaat appartementen, winkels en een supermarkt bouwen. De publieke belangstelling was redelijk groot, want Harenaars voelen zich betrokken bij ‘hun dorpshart’.

Groen centrum

Het werden vooral presentaties van plaatjes. Bureau Laos kreeg van de gemeente een opdracht die verder ging dan alleen het Raadhuisplein, maar zich nu over een groot deel van het centrum uitstrekt. Daarbij werkt men aan een nieuw ‘groen rondje’ voor het winkelend publiek. De verstening die er de afgelopen decennia meedogenloos heeft toegeslagen wordt weer ongedaan gemaakt. Men wil de verblijfskwaliteit verbeteren met duurzame boombeplanting waardoor het koeler en gezonder toeven wordt. Uitgangspunt is dat voetgangers en fietsers belangrijker worden gemaakt dan auto’s.

Volgens Laos moet het Raadhuisplein een plek voor evenementen zijn, maar ook voor de wekelijkse warenmarkt. Voor de kermis moet een andere locatie worden gezocht, want die past straks niet meer op het plein als er eenmaal gebouwd is door Explorius. Op het Raadhuisplein, maar ook op de parkeerplaats voor de Aldi staan bomen gepland, zowel tussen de auto’s als rondom. Rond Intermezzo staan bomen ingetekend, hoewel dit particuliere grond is. Het is de vraag of het verhoogde grasveldje achter het terras blijft bestaan. Achter Intermezzo op het huidige plein staan ook ongeveer 15 bomen gepland. Langs de Rijksstraatweg tussen de Molenweg en Emmalaan worden ook weer groene elementen geplaatst. Lees verder onder de afbeelding.



Foto van de presentatie (Haren de Krant)

Bouwen op het plein

Veel interesse van het publiek ging uit naar de plannen van ontwikkelaar Explorius, die voornemens is de grond aan te kopen van de gemeente. De gemeente heeft al sinds 2011 de wens om het plein als bouwgrond te verkopen, omdat in de begroting van het nieuwe gemeentehuis destijds (2011, 11,2 miljoen) rekening was gehouden met dik 6 miljoen opbrengst van het plein. Dit bedrag moest later flink omlaag worden gebracht tot 3 á 4 miljoen. In de afgelopen 10 jaren hebben omwonenden oppositie gevoerd tegen verschillende plannen en deels werd de gemeente door de Raad van State gedwongen om ze aan te passen. Hetgeen Explorius nu presenteert mag worden gezien als het resultaat van ‘bijschaven en aanpassen’. Toch lijkt zich een nieuwe oppositiegroep te vormen, waarover later meer.

In het plan zijn 25 luxe appartementen 95 tot 175 m2 (en twee penthouses van 190 m2) bedacht met uitzicht naar zowel de Rijksstraatweg als Hortuslaan. Er komt een binnentuin. Verder zijn er een winkelunit en een horecalocatie bedacht aan de zijde van het plein. Aan de achterzijde van het bouwblok komt nog een winkelunit en is tevens de entree voor de Aldi supermarkt getekend. Aan de zijde van de Hortuslaan komt verder een besloten parkeerterrein voor 85 auto’s van Aldi-klanten. Daar mag een bepaalde periode (b.v. een uur) gratis worden geparkeerd op kenteken, zegt Thomas Nigon van Aldi.

De planning: verkoop appartementen 2025, vergunningen 2026, start bouw 2026 en oplevering 2028. Het zal dus nog ruim drie jaar duren voordat het project klaar is en om die reden heeft Aldi in haar oude pand onlangs nog gewoon verbouwd (wat tot geruchten leidde dat Aldi niet zou verhuizen). Lees verder onder de afbeeldingen.

|

Vooraangezicht vanaf Rijksstraatweg (bron: website Explorius)

Aangezicht vanaf Hortuslaan, onder de Aldi. (bron: website Explorius)

Het tegengeluid

Jochem de Josselin de Jong (The Gym) en Henk van Klooster (eigenaar Havanka, winkelpanden) zijn er allerminst gerust op dat het goedkomt aan het Raadhuisplein. Sterker, ze denken dat het project een miskleun zal blijken waardoor het hart van Haren onherstelbare schade wordt toegebracht. Dat is een stevige uitspraak, die zij baseren op eigen tekeningen die zij hebben laten maken van de bouwplannen. De twee onderstrepen geen enkel direct eigen belang te hebben en dat hun zorgen voortkomen uit het algemeen belang van Harenaars. De bouwhoogte en massa van het complex is hun belangrijkste punt van kritiek. Met tekeningen tonen ze aan dat het gebouw minstens 3.00 meter hoger wordt dan het gemeentehuis. Verder vinden ze dat bewoners aan de Molenweg een kolos in hun achtertuin krijgen, waar achter de heg bovendien vrachtwagens voor Aldi laden en lossen. Ook vinden de mannen dat het aangezicht van de kant van Brinkhorst veel te fors is en dat de doorgang tussen Raadhuisplein en Hortuslaan erg benauwd (smal) zal worden.

Volgens de twee critici wordt de openbare parkeerplaats Haderaplein ten onrechte geheel opgeofferd. Aldi krijgt 85 parkeerplaatsen die via de Hortuslaan bereikbaar worden voor klanten (en dus niet voor winkelend publiek). Dat vinden ze een groot nadeel voor winkeliers. Voorts hebben De Josselin de Jong en Van Klooster nog wel wat aan te merken op de appartementen, maar die raken niet het algemeen belang van Harenaars. Een kwestie van smaak, zullen we maar zeggen.

Het tegengeluid van deze twee mannen komt rijkelijk laat en wellicht zelfs te laat. Het proces en de discussies lopen al tien jaar en de Raad van State heeft al uitspraken gedaan over het democratische proces en daarvoor zijn plannen meermaals aangepast. Toch zien zij nog wel mogelijkheden om de ontwerpen aan te vechten. Volgens hen is de bouwhoogte namelijk ten onrechte met bijna een meter opgerekt en bovendien moet de gemeenteraad zich nog uitspreken over het verstrekken van de uiteindelijke bouwvergunningen.



Met deze impressie willen De Josslin de Jong en Van Klooster de massaliteit van het complex in beeld brengen.