Vindt u dat er een supermarkt aan de Emmalaan in Haren moet komen?

Nu de Raad van State op aandrang van omwonenden van het Haderaplein heeft gekeken naar de bouwplannen van ontwikkelaar Explorius, wordt duidelijk dat er mensen zijn die liever geen supermarkt zien in het hart van Haren. Zij wijzen naar de ruime Emmalaan als mogelijk betere locatie.

De gemeente ziet dat niet zitten, meldt Dagblad van het Noorden vandaag. Hoe denkt u daarover? Vindt u een supermarkt aan de Emmalaan een goede aanvulling op Haren? Of vindt u dat het beter is om de supermarkt (Aldi) te huisvesten aan het Haderaplein? Geef uw mening op de poll rechts op deze homepage (desktop) of helemaal onderaan uw scherm (tablet of gsm).

