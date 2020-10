“Voor materiële schade zetten we ons leven niet meer op het spel”

Nieuws:

Door: Redactie

Het is januari 1990, nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis van Haren. “Ik dacht: ik wil wel eens zien wat ze daar allemaal te vertellen hebben”, herinnert Henk van Hemmen (59) zich. “Ik trof brandweercommandant Lammert Klaassens en die vroeg of ik geen zin had om bij de brandweer te komen. Ik dacht: waarom ook niet?”

Onlangs werd Van Hemmen in het zonnetje gezet, omdat hij al dertig jaar bij de vrijwillige brandweer van Haren is. “Mijn moeder vond het destijds maar niks”, zegt hij. “Veel te gevaarlijk. En ik had toen al mijn eigen bedrijf (veehouderij aan de Rijksstraatweg, red). Dus het moest allemaal ook maar kunnen.” Van Hemmen leeft en werkt dag in dag uit op zijn erf bij De Laankamp en wilde ook wel eens wat anders zien. “Dus heb ik ja gezegd tegen Klaassens. Ik vind het ook leuk om iets voor mensen te kunnen betekenen.”

In Haren de Krant die deze week verschijnt leest u hoe Henk van Hemmen 30 jaar branden bluste en voor ongevallen uitrukte in Haren. Hij legt uit hoe het accent meer is komen te liggen op de veiligheid van brandweermensen. Haren de Krant wordt verspreid tot en met vrijdag 24 oktober.



