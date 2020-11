Vrienden van de Hortus: “Gemeente polst inwoners over woningbouw op terrein Biotoop en Hortus Haren”

Door: Redactie

In een oproep aan haar leden heeft de vereniging Vrienden van de Hortus laten weten dat de gemeente Groningen zich oriënteert op woningbouwplannen langs de Kerklaan in Haren. Het zou volgens de vereniging gaan om percelen van de Hortus en de Biotoop. Deze laatste locatie is al jaren in beeld voor woningbouw. De gemeente bereidt een nieuwe omgevingsvisie voor en wil meningen peilen van inwoners.

Op haar website geeft de gemeente inderdaad een context aan de oriëntatie. Men schrijft: “De komende jaren komt er veel op ons af. De gemeente Groningen groeit flink. Over 10-15 jaar is het aantal inwoners misschien wel toegenomen tot 250.000.” Als met zo’n inleiding vervolgens vragen worden gesteld over mogelijke woningbouw langs de Kerklaan, worden sommige Harenaars onrustig. In haar nieuwsbrief meldt de vereniging: “De gemeente stelt een prikkelende vraag: Hoe denkt u over woningbouw op het terrein van de Biotoop/Hortus? Hoe moet dat terrein er over 15 jaar uitzien? Als Vriendenvereniging vinden wij uiteraard dat de Hortus groen moet blijven en niet bebouwd moet worden. Bent u het met ons eens laat dan uw stem over de omgevingsvisie horen.

Dat gaat via een contactformulier op https://gemeente.groningen.nl/omgevingsvisie. Dit kan nog tot 23 november.”



Biotoop wordt woonwijk

De percelen van de Biotoop waren in 2012 al in beeld voor woningbouw, maar de gemeente stelde die plannen destijds uit. Carex is nu gebruiker van de Biotoop en in Haren de Krant liet die organisatie deze zomer weten dat het contract met twee jaar is verlengd tot 2022. Daar valt uit af te leiden, dat de gemeente rond dat jaar wil komen tot mogelijke woningbouwplannen. Tot dusver is het gebied van De Hortus officieel niet genoemd als bouwlocatie. Het is ook geen gemeentegrond, maar eigendom van de RUG.