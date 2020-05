VVD-fractie wil ‘Tropisch Weer Scenario’ in gemeente Groningen

Nieuws:

Door: Redactie

Geeske de Vries van de VVD in de Groningse gemeenteraad roept de gemeente op ruimhartig ruimte te bieden aan horecabedrijven. Nu de terrassen weer open mogen op 1 juni, zouden ondernemers meer meters moeten krijgen voor tafels en stoelen.

De Vries erkent dat dit haaks staat op het ingezette beleid om in de stad horecaterrassen terug te dringen, maar in deze tijd moet dat beleid maar even in de ijskast. De Vries denkt dat de gemeente heel gemakkelijk deze ruimte kan bieden aan horecabedrijven, zelfs zonder vergunning. Zij verwijst naar de gemeentelijke wet- en regelgeving, waarin staat dat horeca haar terrassen mag uitbreiden als het warmer is dan 27 graden. Dat noemt men het Tropisch Weer Scenario.

Woensdag zal Geeske de Vries haar plannen bepleiten tijdens het vragenuur van de gemeenteraad. Voor Haren speelt dit vraagstuk ook voor enkele cafés en restaurants, zoals De Herberg, Intermezzo, Bakkerscafé, Bakker Bart, De Pub, Rodenburg en Mediterraneo.