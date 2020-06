Waar komt de naam ‘Mosterdpot’ in Glimmen vandaan?

Nieuws:

Door: Redactie

Een vraag aan oudere lezers: waarom is het voetbalveld in Appèlbergen (Glimmen) bekend geworden als ‘de Mosterdpot’?

Het veld is niet meer als officieel voetbalveld in gebruik, maar in 1967 werd hier wel voetbalclub VV Glimmen opgericht. In die tijd werd het veldje geschikt gemaakt door vrijwilligers en bestond de kleedkamer uit een houten keet.

De naam ‘Mosterdpot’ is in Glimmen bekend, maar zelfs oudere Glimmenaren weten de herkomst niet. Navraag bij Jan Dijkema (inwoner van Glimmen en actief lid van de historische vereniging Old Go) leert dat hij al verschillende pogingen heeft ondernomen om de herkomst te achterhalen. Hij zegt: “Zelf heb ik oud-Glimmers ernaar gevraagd.

Niemand weet het. Wat ik wel te horen kreeg is dat tegenover de Mosterdpot, aan de kant van de kwekerij, een zandafgraving is geweest.

Geboren en getogen Glimmers kunnen zich dat nog goed herinneren. De afgegraven zand werd onder anderen ook gebruikt voor het bouwrijp van het perceel van de Gereformeerde Kerk aan de Nieuwe Schoolweg.”

Dijkema weet dus wel veel over Glimmen, maar de naam Mosterdpot blijft in nevelen gehuld. Wie kan dit stukje geschiedenis invullen? Stuur uw reactie naar redactie@harendekrant.nl of plaats een reactie onder dit bericht.