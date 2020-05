Webcolumn J.E. Bosch

Column:

Virologie

Vandaag is een goede vriendin van mij jarig. Niet mijn echtvriendin overigens, want die is al jarig geweest. Gewoonlijk druk ik haar de hand (+ een knuffel), maar dat mag niet van Van Dissel en dus ook niet van Rutte. Aan een elleboogstoot waag ik mij niet meer. Ik loop inmiddels met een lichtelijk gekneusde elleboog als gevolg van het feit dat een van mijn relaties wat al te hard met de elleboog werkte! Trouwens, dat werkt ook niet echt want blijf maar eens binnen die vermaledijde anderhalve meter.

Nu ik het er toch over heb; hoe moet dat straks als de voetballerij uiteindelijk weer van start gaat? 1,5 meter afstand van elkaar houden wordt een hele klus. Moet de ware bal-afpakker lijdzaam toezien hoe elke aanvaller hem ongehinderd voorbij snelt?. Kunnen we dan niet überhaupt helemaal zonder verdedigers? Uitsluitend aanvallers…. Zien we waarschijnlijk wel veel doelpunten!

En wat te denken van de wedstrijdzwemmers? Mogen elkaar niet inhalen! Moeten gewoon achter elkaar aan zwemmen met 1,5 meter tussenruimte. Mooie wedstrijden worden dat dan.!

En dan heb ik toch wel enig medelijden met de singels onder u. Seks wordt wel heel ingewikkeld met 1,5 meter tussenruimte. Dat betekent verplicht celibaat zolang de 1,5 metersamenleving duurt. Maar de mens is vindingrijk, dus die komt vast wel tot een praktische oplossing! Al met al lieve lezer (m/v) weet ik zo langzamerhand niet goed meer wat ik van de uitspraken van al die deskundigen (ologen) moet denken. De viroloog beweert iets wat vervolgens door de immunoloog weer wordt bestreden. En de microbioloog heeft weer wat anders te vertellen. Maar ik zal braaf mijn handen blijven wassen en braaf met een boogje om mijn buren heen blijven lopen! En verder ga ik gewoon mijn gang!