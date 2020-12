Webcolumn J.E. Bosch december 2020

Column:

Door: Redactie

Bomen over Kerst

Nu in vele huiskamers de Kerstboom alweer in volle glorie aanwezig is herinner ik mij de eerste kerstboom die wij in ons huidige onderkomen hebben geplaatst. Een dikke 40 jaar geleden alweer. We kochten hem, met kluit, ergens vlakbij Glimmen, rechtstreeks bij een plaatselijke kweker. Traditiegetrouw werd deze boom na Driekoningen weer opgeruimd en plantten wij hem in onze toen nog tamelijk kale zijborder. Daar kwam de boom tot volle wasdom en bereikte uiteindelijk (na ongeveer 16 jaar) een hoogte van ruim 6 meter. Maar tijdens een woelige windrijke herfstnacht zagen we hem de volgende ochtend behoorlijk scheef staan. Met vereende man/vrouw kracht zagen we kans om hem weer een beetje rechtop te zetten. Maar tijdens een volgende voorjaarsstorm was het opnieuw raak, waarna besloten werd hem te verwijderen. Zo vond onze kersboom (door ons de K1 genoemd) een roemloos einde. Het loof verdween in de groene Diftarcontainer en de stam verging al knetterend in de houtkachel tot as. Inmiddels staat er alweer vele jaren een andere kerstboom te pronk in de zijborder. De K2 is nu zo’n 6 meter hoog en heeft al menige windstoot doostaan. De K3 staat in de voortuin en is momenteel versierd met 200 warm witte led-lampjes. Voor de komende Kerst hebben we nog geen boom. Daar bomen we nog over. Ik kan zo eentje bestellen bij Bol.com; da’s geen kunst, wel een kunstboom, maar mijn gade wil een echte!

Hoe dan ook, ik wens u allen mooie Kerstdagen en goed en vooral gezond 2021.