Webcolumn J.E. Bosch (november 2020)

Column:

Door: Redactie

Diftar

In Haren de Krant vind ik doorgaans een keur aan interessante en lezenswaardige bijdragen. Deze keer een uitgebreid interview met Hans Sietsema en Ietje Jacobs. Beide voormalige Harener raadsleden maakten de balans op van een klein jaar fusie. Ze gaven o.m. hun visie over het parkeerbeleid, inrichting Raadhuisplein en Diftar. Over die Diftar heb ik de afgelopen maanden regelmatig het een en ander tot mij kunnen nemen. Onder meer met betrekking tot het al of niet ondertekenen door het voormalige Harener gemeentebestuur van een overeenkomst waarbij werd gesteld dat Haren het door zovelen omarmde diftarsysteem zou behouden. Nu beweert Hans Sietsema echter dat er nooit een dergelijke overeenkomst is ondertekend! Ik neem aan dat heer Sietsema weet waarover hij praat. Maar hoe dan ook; de gemeente Groningen gaat eerst (daar staat 2 jaar voor!!) een onderzoek doen om alle ins en outs op een glashelder rijtje te krijgen. Voorlopig gaat Haren vanaf 1 januari a.s. meedraaien in het huidige systeem van onze goede stad..

Ik heb ze door die Grunnegers: Na 2 jaar zijn ze daar in Haren wel gewend aan het voor hun nieuwe systeem, zijn ze de Diftar inmiddels wel vergeten en kunnen we het mooi zo laten als het is. Ik wens de gemeente Groningen veel succes toe bij hun tweejarig onderzoek.