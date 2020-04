Wees voorzichtig, maar wees niet bang. April-uitgave in de maak.

Door: Redactie

We zijn druk bezig weer een mooie krant te laten verschijnen op 22 april. Mooie artikelen over Haren en de meeste daarvan hebben niets te maken met Corona of crisis. Daarvoor zijn andere media namelijk geschikter.

Het is een bewuste keuze om geen ‘Coronakrant’ voor u te maken. Het is nu belangrijk, vinden we, dat we ook een open oog houden voor het leven buiten de crisis. En ná de crisis, hopelijk later dit jaar. Het is volgens ons niet het virus, dat de samenleving ontwricht, maar de angst. Angst werkt op veel mensen verlammend. Het veroorzaakt een winterslaap, die ook de lokale economie hard kan treffen als we niets doen. Zie ook: www.samenzijnwijharen.nl

Een krant als de onze kan het échte virus niet bestrijden (daar is de wetenschap voor),maar we kunnen wel proberen u een beetje af te leiden van de verlammende angst. Zodat we straks als het virus is verslagen, een samenleving aantreffen die nog intact is. Of zelfs sterker is geworden.

Haren de Krant verschijnt 22-24 april.