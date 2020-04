Welke buurtinitiatieven zijn er in Haren? Geef ze door.

Nieuws:

Door: Redactie

Nynke Elzenga is betrokken bij de Adviesraad Sociaal Domein in Haren. Ze wil zich inzetten om alle straat- en buurtinitiatieven tijdens deze crisis op een rij te zetten, zodat die op de website van Haren de Krant kunnen worden gepubliceerd.

Nynke vindt het goed dat er aandacht is voor de lokale middenstand, maar vindt het ook belangrijk dat in deze tijd de inwoners van Haren elkaar helpen met praktische dingen, zoals boodschappen halen of klusjes. Zij roept lezers op om straat- en buurtinitiatieven aan haar door te geven: n.j.elzenga@inter.nl.net

Tevens wijst Nynke op de website www.wehelpen.nl. Daar kunnen zowel hulpvragers als hulpbieders elkaar vinden.