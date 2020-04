Wetenschap & Leven in Haren: Over 5G

Nieuws:

Heiko Jan Mein, natuur- en scheikundige in Haren, legt dit jaar voor Haren de Krant verbanden tussen de wetenschap en het leven van alledag in Haren.

Aflevering 1: 5G

Door de komst van ‘zwaarder’ internetverkeer worden diverse zendmasten momenteel omgebouwd voor het 5e-generatie-netwerk, kortweg 5G. Bij 5G gaat informatieverzending ruim 100 keer sneller. Over de straling die men daarbij gebruikt doen allerlei verhalen de ronde. De straling zou erg gevaarlijk zijn en sommige mensen beweren zelfs dat 5G te maken zou hebben met corona. Het gaat inmiddels zover, dat er zendmasten in de brand worden gestoken.

Er is wereldwijd veel onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van straling afkomstig van zendmasten, mobiele telefoons en stralingsvelden van hoogspanningsleidingen. Hoewel er altijd onderzoekers zijn die bewust of onbewust andere conclusies trekken, is nooit aangetoond dat deze straling gevaarlijk is. De straling waar het over gaat is ‘elektromagnetische straling’. Hiervan bestaan veel verschijningsvormen. Zo is er ongevaarlijk zichtbaar licht, maar ook bijvoorbeeld gevaarlijke röntgenstraling (zoals bij CT-scanners). Röntgenstraling heeft een hoge energie, die elektronen uit atomen kan losmaken en DNA in cellen kan beschadigen. Minder sterk is infrarood (warmtestraling) of ultraviolet (UV) van de zon, waarbij schade kan ontstaan bij langdurige blootstelling. Straling van magnetrons zet atomen in beweging en veroorzaakt warmte. De kast voorkomt verbranding van je handen. Straling van een MRI-scanner heeft nog minder energie en is onschadelijk. Bij 5G is sprake van elektromagnetische straling met zo weinig energie dat atomen of molecuulstructuren van cellen niet meer kunnen veranderen. Veronderstelde verbranding van longblaasjes of kanker door DNA-schade is feitelijk onmogelijk. Uitgedrukt in getallen is de 5G-stralingssterkte circa 3 volt/meter. Dat is 20 keer lager als de meest kritische norm. Door slimme technologie is de straling bij 5G zelfs minder dan bij 4G. Geen reden dus tot ongerustheid en helemaal niet als we beseffen dat de dagelijks ontvangen dosis aan natuurlijke straling aanzienlijk hoger is. Toch zullen er altijd mensen zijn die weigeren de feiten te accepteren en hun eigen theorieën de wereld in blijven zenden. Letterlijk ‘stoorzenders’, die dit dankzij 5G nu ook nog eens 100 keer zo snel kunnen doen.

Over Heiko Jan Mein

Hij is natuur- en scheikundige. Hij weet alles van fysische chemie. “Ja, hoe leg je dat vak nu uit”, zegt hij met een glimlach. Hij doet een poging en vertelt dat de fysisch chemicus materie onderzoekt die met het oog niet is te zien. Wijzelf en alles om ons heen bestaat uit atomen. En bij elektronica in apparaten, zoals een smartphone, gaat het nog verder. Die werken op basis van deeltjes waar atomen zelf uit zijn opgebouwd. “In mijn vak onderzoeken we de gedragingen van atomen. Wat doen ze als ze elkaar tegenkomen? Wat doen ze onder bepaalde omstandigheden en hoe kunnen we van hun eigenschappen gebruikmaken”.