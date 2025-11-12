Wethouder komt Dickens Award toekennen

Nieuws:

Door: Redactie

Dorpswethouder en Wethouder van Cultuur Kirsten de Wrede zal op 27 november de winnaar van de 13e Dickens Award bekend maken.

Deze feestelijke avond, die muzikaal wordt omlijst door zangeres Jeninke de Jong en pianist Leo Bouwmeester, wordt gehouden in de Forumbibliotheek Haren en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis maar aanmelden noodzakelijk via www.geboektinharen.com

Op initiatief van de Culturele Raad Haren werd in 2000 de Dickens Award ingesteld. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt en bestaat uit een kunstwerk. De namen van de winnaars worden bijgeschreven op de erelijst in de Dickens Room. De belangrijkste criteria om voor de prijs in aanmerking te komen zijn bewust breed gehouden: woonachtig zijn in of affiniteit hebben met de oud-gemeente Haren en zich (in de afgelopen twee jaren) toonbaar hebben ingezet voor het stimuleren van de cultuur in dit gebied.