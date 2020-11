Door: Redactie

Als de waarneming van onze verslaggever bij de brand juist is, dan is de brand bij de gymzaal Mellenssteeg vandaag vermoedelijk rond 11.30-11.45 uur aangestoken. Misschien is het raadzaam om reeds nu, letterlijk heet van de naald, uw geheugen te raadplegen.

Heeft u verdachte situaties gezien of gehoord? Bel uw tips door aan de politie: 0900-8844. Of mail aan redactie@harendekrant.nl. Dan spelen wij uw tips door.