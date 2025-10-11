Wie helpt 1 november met prikken?

Nieuws:

Door: Redactie

Vanuit de Protestantse Gemeente Haren wordt op zaterdag 1 november 2025 van half 11 tot half 2 een nuttige en gezellige activiteit georganiseerd. Het begint traditie te

worden. Eerst drinken deelnemers in het Gorechthuis, Hortuslaan 1, koffie of thee met koek. Daarna gaan ze met door de gemeente Groningen

aangeleverde prikstokken en vuilniszakken het Centrum van Haren schoon prikken. De prikkers sluiten de ochtend af met soep en broodjes.

Vele handen maken licht werk en de initiatiefnemers hopen dat een ieder – van jong tot oud -de prikstok samen met wil oppakken. Wel graag (uiterlijk 27 oktober)

opgeven op het emailadres: middengroep@pgharen.nl