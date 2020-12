Door: Redactie

In de buurt van de Viaductweg in Haren wordt deze vogel gezien, maar het dier heeft zich nog niet laten vangen. Wie in Haren of omgeving mist dit rode dier? Navraag kan eventueel worden gedaan bij de redactie, die weet in welke tuin de foto is gemaakt.

Mail: redactie@harendekrant.nl