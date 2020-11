Wie schrijft het oudjaarsverhaal voor Haren de Krant?

Door: Redactie

Haren de Krant zoekt mensen, die een mooi verhaal willen schrijven voor de krant, die 17 december verschijnt. Er is maar één spelregel: in het verhaal moeten één of meer herkenbare locaties in Haren voorkomen.

We hopen op verrassende verhalen met humor, diepgang, romantiek en natuurlijk een mooie ‘decembersfeer’. In uw verhaal mag een opinie zitten of een levensles.

We plaatsen maximaal twee verhalen in de krant. Alle ingestuurde verhalen plaatsen we sowieso op onze website.

Doet u mee?

Stuur uiterlijk 6 december uw verhaal. Maximaal 1000 woorden. Niet anoniem.

Mailadres: redactie@harendekrant.nl