Wie verdient de Dickens Award in Haren?

Nieuws:

Door: Redactie

De Culturele Raad Haren roept inwoners van Haren, Onnen, Noordlaren en Glimmen op kandidaten voor te dragen voor toekenning van de tweejaarlijkse Culturele Prijs van voornoemde dorpen, de Dickens Award.

Kandidaten (personen of culturele instellingen met een binding met de voormalige gemeente Haren ) dienen zich op cultureel gebied te hebben onderscheiden of zich aantoonbaar te hebben ingezet voor het plaatselijke culturele leven in de breedste zin van het woord.

Een deskundige jury, waarin de Gemeente Groningen en de Culturele Raad Haren vertegenwoordigd zijn, kiest de winnaar uit de voorgedragen kandidaten. De prijs bestaat uit een bronzen legpenning en een bijbehorende oorkonde. De winnaar wordt bijgeschreven op een erelijst in de Dickens Room. Uitreiking van de prijs vindt plaats op een nader te bepalen datum.

Nominaties (met korte toelichting) kunt u indienen tot uiterlijk 30 juni bij de Culturele Raad Haren via het e-mailadres: info@cultureleraaadharen.nl .

Ondanks de beperkingen in verband met de coronacrisis en het feit dat er nog geen datum voor de uitreiking vastgelegd kan worden menen we er goed aan te doen om de blik vooruit te richten naar betere tijden en de procedure voor de toekenning van de Award te starten.