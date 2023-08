Wie wil bezorger worden van Haren de Krant (omgeving Laagveld)?

Nieuws:

Door: Redactie

Met ingang van september zoeken we een bezorger voor de wijk Laagveld-Tuindorpweg. Wie heeft belangstelling voor deze maandelijkse bijverdienste? Gezonde lichaamsbeweging krijg je erbij!

Bezorgers ontvangen een prima vergoeding. Kranten worden iedere maand klaargezet in het depot aan de Kerklaan in Haren. De bezorger heeft maar liefst vier dagen om de wijk te lopen. Er zijn eventueel bezorgfietstassen beschikbaar.

De wijk

Het gaat nu om de wijk rond Laagveld, Tuindorpweg, Zwanebloemweg.

Looptijd: iets minder dan twee uur (107 minuten).

We hebben steeds meer vitale senioren als bezorger en daar zijn we zeer blij mee. Maar ook voor actieve jongeren (vanaf 13 jaar) is dit een leuke manier om een zakcentje bij te verdienen.

Als je interesse hebt: mail aan hein.bloemink@gmail.com