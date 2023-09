Wie wil kleurplaat Sinterklaas Haren ontwerpen?

Nieuws:

Door: Redactie

Ben jij creatief, hou je van Haren en wil je Sinterklaas helpen? Lees dan gauw verder!

Help jij Sinterklaas aan een nieuw ontwerp voor de Harense kleurplaat? Sinterklaas heeft speciaal voor Haren een wedstrijd in het leven geroepen voor een nieuw ontwerp voor de Harense kleurplaat. Ieder jaar kunnen de kinderen uit Haren weer een mooie kleurplaat maken voor de Sint en zijn Pieten en hiermee kans maken op een huisbezoek van Sint en Hoofdpiet.

Wil jij meedoen en een ontwerp indienen? Zorg dan dat jouw Sint kleurplaat in ieder geval Harense kenmerken heeft – zoals bijvoorbeeld de Dorpskerk. Hoe je dit wil vormgeven, is volledig aan jou Stuur je ontwerp in vóór vrijdag 10 november via sintharen@gmail.com en wie weet kleurt heel Haren dit jaar jouw kleurplaat! Succes!