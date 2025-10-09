Wie wordt het vaste ophaaladres van Haren de Krant? Leuke verdienste.

Nieuws:

Door: Redactie

Na vele jaren plezierig samenwerken met de Coöperatie Haren Werkt bij de TinQ (Kerklaan) moeten we per 1 november op zoek naar een nieuwe depothouder.

Wat zoeken we?

1.Iemand in Haren (omgeving centrum of oostelijk van het centrum) met een afdak van minstens 3 x 4 meter (en een plek waar iedere maand 1,5 pallet met kranten gelost kan worden).

2.Iemand die 1 x per maand op een dinsdagochtend de kranten per wijk kan uittellen en klaarzetten voor de bezorgers.

3.Iemand die er geen last van heeft dat van dinsdag t/m vrijdag bezorgers ‘hun wijk’ komen ophalen.

Wat bieden we?

-Een mooie vaste vergoeding per maand.

-Wij regelen verder alles.

Heeft u interesse (of heeft u een tip)?

Mail aan: hein.bloemink@gmail.com (Hein Bloemink, Haren de Krant)