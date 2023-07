Wijnloop Haren ‘gered’

Nieuws:

Door: Redactie

Het evenement ‘Wijnloop Haren’ is gered. De gemeente had zich voorgenomen om geen vergunning meer te verstrekken voor deze ‘uitzondering op de drankenwet’. Voor ondernemers was dit een bittere pil, omdat dit evenement publiek trekt dat in verschillende winkels een wijntje komt proeven, zodat zij ook eens in winkels komen die ze nog niet kennen.

Ondernemers hebben de afgelopen maanden fel gereageerd op het voornemen van de gemeente en ook centrummanager Daphne de Haan heeft namens de ondernemers aan de bel getrokken op het Stadhuis. Daarbij werd zij gesteund door de gemeenteraadsfracties van VVD, D66, CDA, Stadspartij 100% voor Groningen, Partij voor het Noorden en Student en Stad. Die waren er allemaal tegen dat de gemeente het evenement zou tegenhouden.

Tijdens de raadsvergadering van 19 juli liet het College weten op haar schreden terug te keren en de Wijnloop toe te staan. Daarop reageerde Daphne de Haan opgelucht en meldt ons dat de volgende Wijnloop staat gepland op vrijdag 29 september van 18.00-21.00 uur. Aanmelden kan via www.dewijnloop.nl