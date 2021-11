Wijnloop in sfeervol dorp was succes

Door: Redactie

Daphne de Haan van Ondernemend Haren is blij, want de Wijnloop van vrijdag 12 november in het centrum van Haren was een groot succes. Ze zegt: “Meer dan 400 glazen wijn zijn er geproefd en we zijn overspoeld met positieve reacties. Doordat alles verspreid over het hele dorp en deels buiten plaatsvond was het ook verantwoord qua coronaveiligheid.” Vrijdagavond was het gezellig in Haren. Bij verschillende winkels kon wijn worden geproefd en sommige winkeliers hadden hun winkels (ook buiten) sfeervol verlicht met o.a. kaarsen.

De Wijnloop was een initiatief van Ondernemend Haren, de vereniging die zich overigens juist ook in deze lastige tijd zo inzet om Haren aantrekkelijk te houden. Sfeerverlichting en activiteiten maken het verblijf in het dorp aangenaam. Over de Wijnloop zegt Daphne: “Zulke events zijn belangrijk voor ons dorp, met gezelligheid en saamhorigheid.”

Volgens Daphne is de kans groot dat de Wijnloop een vervolg gaat krijgen.