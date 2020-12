Woonborg bouwt 31 appartementen aan de Walstroweg te Haren

Door: Redactie

Woonborg bouwt 31 nieuwe huurappartementen aan de Walstroweg in Haren. Ze zijn geschikt voor een- en tweepersoonshuishoudens en bedoeld voor woningzoekenden van 23 jaar en ouder. De appartementen komen in twee woonblokken direct naast de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel die het centrum van Haren verbindt met de wijk Oosterhaar. De planning is dat de appartementen begin 2022 klaar zijn.

Dit nieuwbouwproject kwam tot stand in nauw overleg met de voormalige gemeente Haren. Al in 2011 werden hierover de eerste afspraken gemaakt. Het plan van de gemeente om een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel aan te leggen, betekende destijds dat de flat van Woonborg die er oorspronkelijk stond moest worden gesloopt. Woonborg greep de stedebouwkundige aanpassingen aan om een plan uit te werken met nieuwe energiezuinige appartementen die aansluiten bij de wensen van de doelgroep van nu.

Esther Borstlap, directeur van Woonborg is blij dat na een jarenlange voorbereiding de nieuwe sociale huurappartementen gerealiseerd gaan worden. “Onze twee nieuwe woonblokken aan de Walstroweg krijgen een moderne uitstraling. Ze passen goed bij de omgeving en bij de nieuwe tunnel. Het is een levendige plek, vlakbij het station en allerlei voorzieningen. Als je alleen woont of met z’n tweeën en je zoekt een appartement in Haren, dan biedt dit een mooie kans. Ik verwacht dat deze nieuwbouw veel mensen zal aanspreken. De aannemer begint op korte termijn, alle voorbereidingen zijn klaar. De verhuur starten we in februari 2021.”

Wethouder Roeland van der Schaaf van de gemeente Groningen is enthousiast over de start van het nieuwbouwproject aan de Walstroweg in Haren. “Er wordt gebouwd voor een specifieke doelgroep voor jongeren vanaf 23 jaar. Goede en betaalbare huisvesting in onze gemeente is erg belangrijk. Met dit nieuwbouwproject verbreden wij de diversiteit in het huidige woningaanbod en dat ook nog eens op een mooie locatie!”

De twee woonblokken met de namen Het Perron Zuid en Het Perron Noord, zijn ontworpen door De Unie Architecten. Bouwbedrijf Kooi begint in januari 2021 met de voorbereiding van de bouw. Meer informatie over het nieuwbouwproject staat op www.woonborg.nl.