Workshops klussen bij Torion

Torion gaat mensen helpen om planmatig te werk te gaan bij het klussen. Projectmatig werken is een gestructureerde en planmatige manier van het oppakken en uitvoeren van klussen.

Met behulp van een paar regels en afspraken (pakken papier leest toch niemand) ben je na de workshop in staat om zelf:

-Een opdracht te formuleren

-Een plan van aanpak op te zetten

-Een planning te maken

-De uitvoering gestructureerd voor te bereiden en te realiseren

Datum: donderdag 8 oktober 2020

Tijd: van 19:30 tot 21:30 uur

Plaats: Oosterbroek 16, 9761 TG Eelde / Thuisbasis Veteranen

Door: Richard Knegt, Mindscape organisatie adviseurs

Voor: Besturen, vrijwilligers en beroepskrachten in het maatschappelijke

werkveld

Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden, maar geef je wel vóór 5 oktober op via email: info@torion.nl of bel: 050-534 41 73.



Deze workshop is een onderdeel van een reeks trainingen genaamd de Kenniskaravaan. De Kenniskaravaantrainingen zijn vrij toegankelijk voor alle vrijwilligers en non-profit organisaties. Het aanbod van Kenniskaravaan is samengesteld door het Steunpunt Vrijwilligerswerk Haren, Vrijwilligerswerk Tynaarlo en de Haren-Tynaarlose Uitdaging, en wordt kosteloos aangeboden door bedrijven en stichtingen. Meer informatie over de kenniskaravaan kunt u vinden op www.torion.nl