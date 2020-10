Zonneweide Glimmen krijgt injectie

Nieuws:

Door: Redactie

Het Fonds Nieuwe Doen gaat een lening verstrekken met een aantrekkelijke rente, meldt Menno Visser van Zonneweide Glimmen.

Visser: “Samen met de kapitaalstortingen van de deelnemers hebben we de benodigde 1,3 miljoen euro beschikbaar. Dat komt goed uit want we hebben een leverancier geselecteerd voor de zonneweide. We zijn bezig met de laatste details van het contract. De opdrachtsom past binnen onze begroting. Als we de handtekeningen plaatsen geeft de planning aan dat er vanaf begin 2021 stroom geleverd wordt. Er zijn nog zonnepanelen beschikbaar voor inwoners in het gebied van Vries tot Peize en Groningen-Zuid tot Kropswolde. Ook bedrijven, stichtingen en verenigingen kunnen meedoen. Voor huizen in het aardbevingsgebied met schade bestaat een subsidie om de woning duurzamer te maken. Het is dan aantrekkelijk om mee te doen met de zonneweide. De subsidie is maximaal € 4000. Dat komt overeen met 16 panelen. Een paneel kost € 250 en verdient zich in 8 jaar terug.”

Zie www.zonneweideglimmen.nl voor meer informatie.