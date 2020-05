Zonneweide Glimmen mag van start

Nieuws:

Door: Redactie

Vorige week heeft de gemeente Groningen een omgevingsvergunning verleend aan de Coöperatie Zonneweide Glimmen. Daarmee is er geen belemmering meer om op een veld langs de Zuidlaarderweg in Glimmen 2600 panelen te plaatsen. Dat is het minimumaantal om de aanleg rendabel te maken. Toch begint de bouw nog niet. De stichting moet nog 300 panelen verkopen en zoekt dus nog deelnemers. Voor 2300 panelen zijn al reserveringen.

Geïnteresseerd kunnen op de website kijken: www.zonneweideglimmen.nl. Ook kleine bedrijven, stichtingen en verenigingen kunnen meedoen met een maximum van 40 panelen.