Zorgboerderij Mikkelhorst gaat 2 juni weer open mét spoorboekje

Nieuws:

Door: Redactie

Vanaf dinsdag 2 juni opent zorgboerderij De Mikkelhorst in Haren haar deuren weer gedeeltelijk voor publiek. Doordeweeks in de namiddag is de Landwinkel met streekproducten en verse groenten geopend. In het weekend is het mogelijk voor gezinnen om op reservering te recreëren in de speeltuin en de kinderboerderij.



Hoe ziet dit er precies uit?

Maandag – vrijdag: Winkelen van 15.30 tot 17.00.

Doordeweeks is de Landwinkel in de namiddag geopend. Hierbij mogen maximaal twee klanten tegelijk naar binnen. Als je niet naar binnen wilt kan je ook spullen klaar laten zetten door even te bellen. Let op: de speeltuin en kinderboerderij zijn dan gesloten.

Zaterdag – zondag: Gezinsmiddag op reservering.

Van 12:00 tot 14:00 en van 14:30 tot 17:00 is De Mikkelhorst op afspraak geopend voor maximaal drie gezinnen per tijdsblok.

De eerste twee weekenden van juni kunnen enkel de ‘Vrienden van De Mikkelhorst’ reserveren. Vanaf 20 juni kunnen overige bezoekers ook reserveren voor deze gezinsmiddag. Er is een uitgiftepunt met koffie, thee, limonade, ijs en cake (een consumptie is verplicht). Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor opgeven bij Fafany: f.koopmans@mikkelhorst.nl

Zorgboerderij De Mikkelhorst is vanaf 16 maart gesloten geweest voor publiek en de deelnemers van de dagbesteding. Maandag 11 mei is de dagbesteding alweer kleinschalig opgestart. Op dit moment zijn er per dagdeel acht deelnemers bij de Zorgboerderij aan het werk en ze hopen dit binnenkort nog wat te kunnen opschalen.