Zorgboerderij Mikkelhorst: Op zoek naar echte vriendschap

Nieuws:

Door: Redactie

Veel mensen in Haren weten niet eens dat Zorgboerderij de Mikkelhorst oorspronkelijk een dagbestedingslocaties was. In de loop van de jaren werd het namelijk vooral een ontmoetingsplaats voor mensen met een groen en sociaal hart. Kinderen spelen er tussen kleinvee, scholieren tuinieren er in de schooltuinen, ouders drinken er thee of kopen iets in de Landwinkel. Voorzitter Hent Hamming van Vrienden van de Mikkelhorst hoopt dat mensen zich genoeg bewust zijn van de grote maatschappelijke waarde van de Mikkelhorst.

Zwaar weer

De Mikkelhorst kent (globaal) twee inkomstenbronnen: verkoop van producten en vergoedingen voor het bieden van dagbestedingsplekken. Die vergoedingen worden doorgaans betaald door de gemeente (WMO) maar soms ook door cliënten zelf vanuit hun Persoonsgebonden Budget. Tegenover inkomsten staan kosten voor personeel, verzorging van dieren en huisvesting. Gewijzigd gemeentebeleid pakte vorig jaar ongunstig uit, want de WMO verwijst nu vooral mensen door naar andere dagbestedingsprojecten. Bovendien werden de vergoedingen flink verlaagd, zodat het niet kon uitblijven: Mikkelhorst in zwaar weer. Daarom is Vrienden van de Mikkelhorst opgericht met cabaretier Bert Visscher als boegbeeld en Hent Hamming als voorzitter.



Duurzame vriendschap

“Nu is de tijd om de hulp in te roepen van mensen die de grote waarde van De Mikkelhorst inzien”, zegt voorzitter Hent Hamming. “We willen als Vrienden al dit moois zielsgraag in stand houden. Niet alleen voor de cliënten, maar ook voor de mensen in Haren. Voor hen is De Mikkelhorst een onderdeel van hun leefomgeving. We hopen dat ze dit stukje Haren willen adopteren door onze Vriend te worden. Het kost niet veel geld, maar levert ze ongetwijfeld een goed gevoel op.” Op welk gevoel doelt Hamming? Hij zegt: “Het gevoel dat je bij ons hoort. Dat dankzij jou dit groene hart van Haren blijft kloppen. Je investeert als vriend in verbinding, ontmoeting, duurzaamheid en natuurlijk in een fantastische dagbestedingsplek voor mensen met een beperking. En je bent hier altijd welkom.””



Zoon happy

Het vuur in zijn betoog is verklaarbaar, want Hamming’s zoon Rover gaat naar de dagbesteding (“Hij gaat er happy naartoe en komt happy weer thuis”). Daardoor heeft hij ontdekt welke betekenis De Mikkelhorst in Haren heeft en daarom zet hij zich nu in voor de Vrienden. “Vriendschap is natuurlijk een ruim begrip”, zegt hij. “Ik hoop op een duurzame relatie met onze Vrienden, die niet staat of valt met voordeelpasjes of insentives. Natuurlijk bieden we onze Vrienden wél leuke voordeeltjes, maar in de kern gaat het ze toch vooral om hun aandeel in een heel mooi stukje van de Harense samenleving. Een oase. Letterlijk en figuurlijk.”

Wie ook bij de vriendenclub wil horen kan informatie vinden op www.vriendenvandemikkelhorst.nl