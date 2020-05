Zorgvilla aan Rijksstraatweg is nu echt van ZINN

Door: Redactie

Vandaag werd aan directeur Carry de Niet (rechts) van ZINN een denkbeeldige sleutel overhandigd door Harry Leggedoor, algemeen directeur van bouwbedrijf Geveke. De sleutel past op de deuren van de nieuwe zorgvilla Verdi, die rond 1 juli bewoond zal worden.

In Verdi zijn in totaal 21 zorgappartementen gerealiseerd, die bestemd zijn voor bewoners met een Wlz-indicatie voor (zeer) intensieve, lichamelijke verzorging en verpleging.

Op de eerste etage van zorgvilla Verdi wordt in zeven appartementen een nieuw en luxueus woonzorgconcept geopend. ZINN speelt hiermee in op de behoefte van welvarende ouderen met een zeer intensieve zorgvraag. Tegen bijbetaling worden zorgprofessionals royaal ingezet voor zorg en een hoge mate van aandacht. De woonvorm in zorgvilla Verdi onderscheidt zich daarbij door zich hiermee te richten op ouderen met een intensieve lichamelijke zorgvraag.

Met zorgvilla Verdi biedt ZINN diverse woonvormen voor ouderen, waar veel vraag naar is. Namelijk een ruim appartement mét intensieve (lichamelijke) zorg in nabijheid. Het aanbod spreekt ook (echt)paren aan, waarvan één van beiden intensieve zorg behoeft. In de zomer van 2020 volgt de oplevering van de huur-en zorgappartementen in de naastgelegen woontorens Brahms en Bach op het terrein van ZINN locatie De Dilgt. ZINN biedt in totaal 87 nieuwe zorg- en huurappartementen in Haren. Meer informatie over wonen op deze locatie: www.zinnzorg.nl.