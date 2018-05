Door: Redactie

Op de afrit Eelde/De Punt van de A28 is zondagmiddag rond 16.00 uur een auto zonder aanwijsbare oorzaak in brand gevlogen. De bestuurder kon het voertuig ongedeerd verlaten, maar de auto brandde volledig uit.

De afrit is enige tijd afgesloten geweest door de politie. De brandweer van Vries heeft de brand geblust, waarna het wrak is afgevoerd. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Foto: Martin Nuver Haren de Krant/112Haren