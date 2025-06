Blog Freerk de Boer (juni 2025): Fietsend naar de Hemel

Column:

Door: Redactie

Freerk de Boer verwacht binnen een jaar te overlijden door ziekte. In Haren de Krant neemt hij de lezer mee op weg naar zijn einde onder de titel:

Fietsend naar de Hemel.

Thief of time: Tijddief

Thief of time is een geleende titel hoor. Ik ken het als boektitel en wel van Terry Pratchett de helaas overleden Engelse schrijver van de boekenreeks The Discworld; of in goed Nederlands De Schijfwereld. Ik heb ervan genoten om ze te lezen. Maar in het huidige tijdsbeeld komt deze titel bovendrijven, Thief of Time. Hoe dat zit probeer ik te vertellen. Zoals de vaste groep lezers inmiddels wel weet is mij in november vorig jaar verteld dat mijn leven beperkt is en dat de kanker zich heeft verspreid en niet meer te verwijderen is. De boodschap van de arts dat een paar maanden leven te halen is, kwam hard aan. En dan begint een nieuwe reis, een andere tijd want je zoekt naar antwoorden en vraagt jezelf af of er genoeg tijd is om die antwoorden te vinden. En dan besluiten we op pad te gaan en wel zo snel mogelijk. En het moment dat het doel bereikt is komt de opmerking over ‘een paar maanden te leven’ weer naar boven. Die paar maanden zijn inmiddels vijf maanden geworden, op het moment van schrijven. Drie meer dus en is dat dan gestolen tijd? Nee denk ik, tijd kun je niet stelen, hoewel het verzetten van de klok toch een uur gekost heeft. Word ik nerveus dat ik de geschatte tijd al voorbij ben? Ook dat niet. Daar kan ik alleen maar blij mee zijn en het geeft de ruimte om toch nog weer op de fiets te stappen en stukken te fietsen die we nog niet afgemaakt hebben. En dan bedenk ik me dat het afmaken van die routes het einde is of is er dan nog tijd over? Wat me dan bezighoudt na de maanden reserve tijd is de juistheid van de uitslag. Stel dat er een fout is gemaakt door omstandigheden: is dan de voorbije tijd toch gestolen of niet. Geen idee maar wat ik wel weet is dat het mij blij zou maken dat het leven later eindigt dan de eerdere prognose. En dan bekruipt me een bijzonder gevoel. Hoe reageren mensen op een langer levende Freerk? Want ook zij hebben rekening gehouden met een eerder vertrek van mij uit deze wereld. Nu verwacht ik dat het geen probleem zal zijn voor iedereen om mij heen. Wat ik wel weet is dat het berijden van de aardse paden en wegen met het daaraan gekoppelde plezier van buiten zijn en door kunnen gaan: dat zou wel tof zijn. Zou het toch de positieve invloed zijn van water uit Lourdes of wil mijn lichaam langer door dankzij reizen. Of steel ik toch stiekem wat tijd?