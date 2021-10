Column Bert Heikens, huisarts Haren oktober 2021

Column:

Sinds de coronacrisis zijn de huisartsen in Nederland anders gaan werken. Zo ook ik. Ik heb nu consulten van een kwartier in plaats van 10 minuten zoals het tot voor kort altijd was. Dit is erg fijn voor zowel de dokter als de patiënt, er is nou eenmaal gewoon meer tijd. Inmiddels blijven de meeste huisartsen die ik spreek op een kwartier per patiënt werken en dat is een mooie ontwikkeling. Daarnaast zijn er meer e-consulten bijgekomen, mailtjes van patiënten aan de dokter met eventueel foto’s als bijlage. Beeldbellen vindt steeds meer plaats en kan in sommige gevallen ook volstaan. Meer telefonische consulten. Veel meer zorg op afstand dus.

Dankzij alle nieuwe digitale mogelijkheden die ik ook steeds meer toepas kan ik efficiënter werken merk ik. Ook voor u als patiënt kan dit veel voordelen hebben. Een e-consult is soms fijner dan een telefoontje plegen. Of online een afspraak maken bij de huisarts, je eigen dossier inzien en nalezen wat er nu allemaal ook alweer was besproken. Het kan tegenwoordig allemaal en ik werk hier graag aan mee.

Maar natuurlijk kan digitaal contact nooit de warmte van het menselijke contact vervangen. Dat moet altijd blijven en is erg waardevol. Want dat is nog steeds het belangrijkste en waar het om draait in een huisartspraktijk. Ook is niet iedereen even bedreven in het gebruik van internet en e-zorg. Daar moeten we altijd goed voor waken en gelukkig vinden mijn collega’s dat ook. Vooruitgang is een groot goed, maar de menselijke maat en de warmte van het persoonlijke contact zijn en blijven het allerbelangrijkst.