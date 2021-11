Column Bert Heikens, huisarts in Haren – november 2021

Column:

Door: Redactie

Thuisarts.nl

Een aantal weken geleden had ik een dienst op de huisartsenpost in de stad. Ik zou die dag ingedeeld staan voor de coronapost, een speciaal ingericht deel van de huisartsenpost waar patiënten met o.a. luchtweginfecties gezien worden. In dit geval zag ik voornamelijk ouders met kleine kinderen, veel baby’s ook. Het begon rustig, elke 20 minuten 1 patiënt. Zo staat het per definitie gepland omdat er meer tijd nodig is aangezien je na elk consult moet schoonmaken volgens een protocol. U raadt het al, dit bleef niet zo. Zo ongeveer halverwege de ochtend stonden niet meer drie patiënten, maar al dubbel zoveel in een uur gepland. Oplopende wachttijden dus. Nou ben ik wel wat gewend maar in dit geval vond ook ik het niet meer fijn. Vele kinderen waren toch wel erg ziek, meestal ten gevolge van andere virussen dan corona. Meerdere kinderen moesten dan ook worden doorgestuurd naar het ziekenhuis alwaar de dienstdoende kinderarts op een gegeven moment moest doorverwijzen naar een naburig ziekenhuis, zo vol was het inmiddels ook daar. Uiteindelijk om 17.00 uur kon ik de dienst overdragen aan een andere collega. Een volle wachtkamer was ook zijn deel. Een negenurige werkdag waarbij ik denk ik hooguit 15 minuten pauze heb gehad. Inmiddels zijn dit bijna normale diensten. Personeelstekorten zorgen niet alleen in de ziekenhuizen voor problemen, maar ook binnen de huisartsenzorg. De komende maanden gaan spannend worden. Ik wil u graag nog even wijzen op de website thuisarts.nl . Hier kunt u eerst uw klachten opzoeken alvorens u besluit de huisartsenpost te bellen. Dit kan voor u maar ook voor ons erg welkom zijn. Maar als u het niet vertrouwt, kunt u natuurlijk te allen tijde de huisartsenpost bellen. We doen altijd ons best om iedereen zo goed mogelijk te helpen.