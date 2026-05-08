Columnist Emile Koopmans was donderdag getuige van een fraai tafereel. In de top van het kunstwerk langs de A28 waren destijds door activisten Palestijnse vlaggen opgehangen en die moesten worden verwijderd.

Er zat maar één ding op: klimmen. Het is een spectaculair gezicht. Respect voor de man met lef en balans die dit klaarde. Mocht deze persoon dit lezen, we zouden graag met hem in contact komen om te vragen wat er door een mens heengaat als hij op die manier de wereld aanschouwt. Mail: redactie@harendekrant.nl.