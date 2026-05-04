Handige tips uit de buurt 4 mei 2026 – door Tuutjefluiter

Ondernemers

20 mei 20 uur Bistro Heerlijk: De CLUB Ladies Collective, businessclub voor ondernemende vrouwen. Ben je nog geen lid van Ondernemend Haren, dan kun je 3 bijeenkomsten bijwonen

voor je de beslissing neemt lid te worden:



Biotoop 8 juni 16.30-19.15 uur Workshopcarrousel Ondernemerschap, programma:

Ronde 1: Workshop Arbeidsongeschiktheid: inzicht in de ontwikkelingen

diner + optreden Mimespelers 044MIME

Projectplan en Fair Praktice door K&C

Ronde 2: Uitleg pensioenopbouw en workshop Fondsenwerving door K&C

Het geheel is in samenwerking met ICO, Cultuurklik, KSC en Kultuurloket.

Gratis en aanmelden kan via:https://www.cultuurnoord.nl/activiteiten/bijeenkomst-ondernemersschap/

12 juni 16.29-20.30 uur Paalkoepel Meerweg 225: Zomerbijeenkomst Bouwend Nederland.

Programma: Ontvangst- warm en koud buffet- spel IK HOU VAN HOLLAND, aanmelden kan bij:

https://www.bouwendnederland.nl/vereniging/agenda/78a201f7/zomerbijeenkomst-afdeling-groningen

Natuur

Hortus 11 mei 13-14.30 uur Praktisch+groen Natuurlijk Tuinieren in de kitchengarden. Tips en weetjes van Nynke Elzenga. Kosten 5,-euro+entree, aanmelden:

https://www.hortusharen.nl/agenda/praktisch-groen-natuurlijk-tuinieren-in-de-kitchengarden/

Gorechtkerk, tot eind zomer: Wedstrijd wie heeft de hoogste zonnebloem? Koop een zakje zonnebloemzaad en ga meedoen. Meer: https://www.pgharen.nl/zonnebloem

Een actie van de Groene Kerk met de tekst: “Geef ons dat we schoonheid zaaien”

Open Studio

Ben je tussen de 12 en 27 jaar dan kun je iedere woensdag-en donderdagavond tussen 19.30 en 21.30 uur terecht bij de Hub, Dilgtweg 5b voor gezelligheid, een praatje, nieuwe mensen leren kennen. Of maak street-art, graffiti of wrap je scooter, auto enz. Heb je zelf ideeën laat het weten.

https://bijvrijdag.nl/open-studio/haren

Sport

10 mei 13 uur Beatrixoord: Wings for live run voor hardlopers en rolstoeldeelnemers. Blijf de Virtual Catcher Car voor die 30 minuten na de start vertrekt met 14 km per uur. De snelheid wordt

geleidelijk verhoogd tot de laatste deelnemer is ingehaald. Deelnemen is 25,- euro per persoon en dit bedrag gaat geheel naar onderzoek van het ruggenmergstelsel. Voor inschrijven en de app:

https://www.wingsforlifeworldrun.com/nl/locations/haren-groningen

31 mei 10 uur VWDTP Meerweg start zwem2mijl, recreatieve tocht over 3.4 km voor geoefende zwemmers ouder dan 16 jaar. (en 1000 meter onder de 25 minuten). De finish is bij Kaap Hoorn bij het Hoornse Meer.Het is ook mogelijk een 1 km tocht te zwemmen. Kosten 20 euro per deelnemer, studenten met studentenkaart 13 euro. En voor de 1 km 10 euro, studenten 7,50

Inschrijven kan t/m 16 mei via: https://www.2mijl.nl/inschrijven

Centrum Haren

Boomker 11 mei 19.30 uur ssssst Silent Reading. In alle rust een boek lezen bij een kopje koffie of thee. Meer: https://libris.nl/boomker/agenda/sssssst-silent-reading

15 mei 19.30 uur, auteurs Irene Wiersma-boek Prooidier, Sophie Visser- boek De Eerste en Manik Sakar-boek Ossenkop in gesprek over hun werk. Gratis entree, aanmelden:

geboektinharen.com

Clockhuys

7 mei 20-22 uur: Lezing door dr. M. de Roo, onderwerp Schonere scheikunde met elektriciteit-elektrochemische oxidatie reacties. Introducé(e0s zijn van harte welkom, graag vooraf bericht als u verwacht te komem, mailen kan naar:

gck@kncv.nl of kommer.brunt@planet.nl.

https://kncv.procurios.site/bijeenkomsten/1550/schonere-scheikunde-met-elektriciteit-electrochemische-oxidatie-reacties

Verkeer

26 mei 19.30 uur Clockhuys: Informatieavond Autodelen. Welke vormen kent autodelen, de voor-en

nadelen en er is tijd voor vragen. Aanmelden kan via:



Werkzaamheden aan de weg: Dicht wegens asfaltering:

Emdaborg t/m 18 mei 16 uur

Hopweg 4 mei 7 uur tot 18 mei 16 uur

Korhoenlaan 13 mei 7 uur tot 18 mei 16 uur

Meerweg 18 mei 7 uur tot 21 mei 16 uur

Erasmuslaan 18 mei 7 uur tot 18 mei 16 uur

Achter de Hoven Noordlaren 11 mei 7 uur tot 18 mei 16 uur.

Bruggen

dinsdag 12 en woensdag 13 mei is de brug bij De Punt de hele dag niet bedienbaar wegens werkzaamheden., Voor info: 0592 365555